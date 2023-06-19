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Обійняла посаду в окупаційній адміністрації: правоохоронці готуються оголосити у розшук жительку Куп’янська

Обійняла посаду в окупаційній адміністрації: правоохоронці готуються оголосити у розшук жительку Куп’янська

У Куп’янському районі викрито ще одну місцеву мешканку, яка співпрацювала з російськими загарбниками: під час окупації Куп’янська жінка пішла на співпрацю з ворогом та обійняла посаду «и. о. специалиста лицензионно-разрешительного отдела ВГА Купянского района».

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Колаборантка здійснювала прийом громадян, які звертались до окупаційної адміністрації, приймала заяви від фізичних осіб-підприємців для подальшого переоформлення ними документів у відповідності до російського законодавства.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 34-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Наразі підозрювана переховується від слідства – вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно з Куп’янським РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу ДКР СБУ.

Агентство Телевидения Новости

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