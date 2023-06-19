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За вихідні дні харківські патрульні виявили більш ніж 40 нетверезих водіїв
За 17 та 18 червня харківські патрульні опрацювали 1119 викликів.
Про це повідомляє УПП Харківської області.
За суботу та неділю патрульні виявили 41 водія з ознаками сп’яніння та затримали 10 осіб, які мали, ймовірно, наркотичні речовини, склали 274 постанови на водіїв, з яких 267 – за порушення ПДР.
Також інспектори притягнули до відповідальності 14 пішоходів за порушення правил дорожнього руху.
«У разі виявлення правопорушення або злочину обов’язково повідомляйте до поліції за номером 102», – нагадують патрульні.