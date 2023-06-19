Провадив господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором: у Харкові судитимуть підприємця з Куп’янщини

40-річний підприємець з села Семенівка Куп’янського району налагодив відносини із представниками так званої «ВГА Харьковской области» та провадив господарську діяльність у взаємодії з окупаційною адміністрацією.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Зокрема, колаборант, отримавши від окупантів «патент на торговую деятельность», реалізовував врожай пшениці за російські рублі та віддавав п’ять відсотків від прибутку представникам зс рф.

Обвинувачений перебуває під вартою. Його судитимуть в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 40-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

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