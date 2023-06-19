Відомі імена волонтерів, які загинули внаслідок влучання російської ракети в авто

17 червня близько 10:00 на автодорозі поблизу села Гур’їв Козачок Богодухівського району російська протитанкова керована ракета влучила в автомобіль.

«Загинули 53-річна жінка та 41-річний чоловік, які були волонтерами. Вони розвозили місцевим мешканцям продукти харчування та медикаменти», – повідомили у пресслужбі прокуратури Харківської області.

Як повідомляє Золочівська селищна рада, внаслідок прямого влучання окупантів із ПТКР «Корнет» у цивільний волонтерський автомобіль загинули двоє золочівців, які везли у село Гур’їв Козачок продукти харчування.

«Протитанкова керована ракета не залишила жодного шансу на життя. Авто спалахнуло миттєво: 53-річна Світлана Клименко та 42-річний Юрій Головін загинули на місці», – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування проводять слідчі ВП №2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости