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У Руській Лозовій триває відновлення електропостачання

У Руській Лозовій триває відновлення електропостачання

Енергетики продовжують відновлення електромережі у селі Руська Лозова Харківського району.

Як повідомили у «Харківобленерго», у населеному пункті вже заживлено вже понад 650 домоволодінь, це близько 20%.

Через активні бойові дії у Руській Лозовій було пошкоджено або знищено до 90% енергетичного обладнання, тому, за словами енергетиків, роботи тут доречніше назвати повною реконструкцією, а не ремонтом.

«Великі обсяги пошкоджень, звичайно, впливають і на швидкість робіт. Окрім того, не вся територія розмінована, сапери продовжують працювати. Ми з обережністю говоримо про терміни відновлення, адже є багато факторів, які можуть на це вплинути. Ті ж погодні умови, наприклад», – зазначили у Дергачівському РЕМ.

Відновлювати електропостачання в Руській Лозовій допомагають ремонтні бригади з різних підрозділів обленерго, а також працівники підрядних організацій. За різними оцінками для підключення всіх споживачів у селі потрібно ще близько трьох місяців.

Агентство Телевидения Новости

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