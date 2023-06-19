На ремонт будівлі міськради Ізюму планують витратити 130 мільйонів

Департамент капітального будівництва Харківської ОДА оголосив торги на відновлення будівлі Ізюмської міської ради очікуваною вартістю 130 млн грн

Про це стало відомо з сайту “Прозорро”.

Мова йде про капітальний ремонт будівлі, яка постраждала внаслідок збройної агресії російської федерації.

Як повідомив в інтерв’ю “Гвара медіа” заступник міського голови Ізюму Володимир Мацокін, зараз чиновники вимушені працювати у пристосованих приміщеннях.

“Використовуємо пристосовані приміщення. Десь ми можемо ущільнитись, наприклад, з управлінням культури. А от в управління соціального захисту щодня приходять сотні людей і вони всі працюють у пристосованих приміщеннях. Єдине місце, де можна провести зібрання, – це кабінет начальника військової адміністрації”, – розповів Мацокін.

У будівлі повністю відсутні вікна, внутрішні приміщення також мають значні пошкодження.

Відновити будівлю планують до кінця 2024 року.

Джерело: ХАЦ

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