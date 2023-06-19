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На ремонт будівлі міськради Ізюму планують витратити 130 мільйонів

На ремонт будівлі міськради Ізюму планують витратити 130 мільйонів

Департамент капітального будівництва Харківської ОДА оголосив торги на відновлення будівлі Ізюмської міської ради очікуваною вартістю 130 млн грн

Про це стало відомо з сайту “Прозорро”.

Мова йде про капітальний ремонт будівлі, яка постраждала внаслідок збройної агресії російської федерації.

Як повідомив в інтерв’ю “Гвара медіа” заступник міського голови Ізюму Володимир Мацокін, зараз чиновники вимушені працювати у пристосованих приміщеннях.

“Використовуємо пристосовані приміщення. Десь ми можемо ущільнитись, наприклад, з управлінням культури. А от в управління соціального захисту щодня приходять сотні людей і вони всі працюють у пристосованих приміщеннях. Єдине місце, де можна провести зібрання, – це кабінет начальника військової адміністрації”, – розповів Мацокін.

У будівлі повністю відсутні вікна, внутрішні приміщення також мають значні пошкодження.

Відновити будівлю планують до кінця 2024 року.

Джерело: ХАЦ

Агентство Телевидения Новости

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