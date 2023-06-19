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Спритний Каштан допомагає боронити кордон

Спритний Каштан допомагає боронити кордон

У прикордонному тандемі вони понад 3 роки. Службовий пес натренований на пошук наркотичних речовин. Він вправно допомагає своєму господарю перевіряти автівки, автобуси, а також багаж. Каштан швидко виявляє наркотичні речовини, які порушники намагаються незаконно перевезти через кордон. І до яких би хитрощів не вдавалися громадяни, носик Каштана не проведеш.

«Серед усіх порід собак я обрав саме цю. Спанієлі дуже рухливі, витривалі, з ними дуже легко працювати і я ні разу не пошкодував за свій вибір», – ділиться враженнями прикордонник-інструктор.

Почувши запах дурману чотирилапий подає сигнал своєму господарю. Спочатку він «завмирає» біля «знахідки», а потім – сповіщає голосом. Далі вже справа за Олегом і спільними зусиллями вони викривають порушників. На службі Каштан завжди енергійний та активний. Своєю грайливою поведінкою він викликає приємні емоції та посмішки у подорожніх.

Для прикордонника чотирилапий – вірний та надійний помічник, який вміло робить свою справу. Також Олег розповідає, що Каштан – повноцінний член сім’ї та улюбленець його трьох діток.

Агентство Телевидения Новости

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