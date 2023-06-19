Харківщина виборола 3 медалі з чемпіонату України з фехтування

17 та 18 червня в Києві відбувся чемпіонат України з фехтування на шпагах серед молоді U-23.

Під час змагань збірна Харківської області здобула 2 золоті та бронзову медалі.

В особистій першості чемпіоном України став Андрій Опанасенко. У фіналі він із рахунком 15:11 переміг киянина Павла Трофименка.

Бронзову нагороду здобув також харківський шпажист Дмитро Самойлов.

У командній першості серед чоловіків харків’яни Андрій Опанасенко, Дмитро Самойлов, Андрій Деркач та Андрій Полянський, здолавши у фіналі суперників з Києва з рахунком 45:35, здобули золоту медаль чемпіонату. Бронза дісталася львів’янам.

Агентство Телевидения Новости