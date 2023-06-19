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У Харкові померла новонароджена дівчинка через недбалість лікарів

У Харкові померла новонароджена дівчинка через недбалість лікарів

Смерть новонародженої дівчинки внаслідок неналежного виконання обов‘язків: харківській лікарці вручено підозру

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру завідувачці відділення новонароджених одного з харківських пологових будинків за фактом неналежного виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому (ч. 2 ст. 140 КК України).

За даними слідства, торік 10 травня жінка в одному з пологових будинків м. Харкова народила недоношену дівчинку.

Дитина погано їла, у неї були висипання на шиї та щоках. Мати дівчинки повідомила про це завідувачці відділення. Проте лікарка не провела спостереження за недоношеною новонародженою дитиною.

У день виписки дівчинці стало зле, вона кричала, її шкіра стала темно-червоного кольору.

Агентство Телевидения Новости

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