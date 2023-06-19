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У ДТП в Чугуївському районі загинув мотоцикліст

У ДТП в Чугуївському районі загинув мотоцикліст

18 червня о 15:30 в селі Лиман Чугуївського району не впорався з керуванням мотоцикліст: внаслідок падіння чоловік загинув.

«Водій байка на небезпечній ділянці дороги не впорався з керуванням та впав разом з мотоциклом, після чого наїхав на бетонну електроопору», повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

Від отриманих тілесних ушкоджень 26-річний водій Suzuki-750 помер на місці.

Слідчими за фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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