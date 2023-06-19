У Харкові чоловік збував психотропи

Збував психотропи в Харкові: закладник відбуватиме строк за ґратами

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 23-річного чоловіка у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропних речовин, обіг яких заборонений (ч. 2 ст. 307 КК України). Йому призначено покарання у виді 6 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що харків’янин, який раніше притягався до кримінальної відповідальності за вчинення грабежу, протягом іспитового строку продовжив порушувати закон. Новий злочин чоловік вчинив у сфері незаконного обігу психотропів.

Влаштувавшись на роботу «кур’єром», основним завданням якого було доставляти «товар» до кінцевих покупців, чоловік придбав мефедрон і PVP. Згортки з цими психотропами зловмисник розкладав по Харкову та в подальшому повідомляв місце їх розташування покупцям.

Чоловіка викрили в лютому цього року.

Агентство Телевидения Новости