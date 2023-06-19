Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:24
Просмотров: 94

У Харкові чоловік збував психотропи

У Харкові чоловік збував психотропи

Збував психотропи в Харкові: закладник відбуватиме строк за ґратами

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 23-річного чоловіка у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропних речовин, обіг яких заборонений (ч. 2 ст. 307 КК України). Йому призначено покарання у виді 6 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що харків’янин, який раніше притягався до кримінальної відповідальності за вчинення грабежу, протягом іспитового строку продовжив порушувати закон. Новий злочин чоловік вчинив у сфері незаконного обігу психотропів.

Влаштувавшись на роботу «кур’єром», основним завданням якого було доставляти «товар» до кінцевих покупців, чоловік придбав мефедрон і PVP. Згортки з цими психотропами зловмисник розкладав по Харкову та в подальшому повідомляв місце їх розташування покупцям.

Чоловіка викрили в лютому цього року.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 