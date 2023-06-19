Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:35
Просмотров: 84

До 10 років позбавлення волі: на Харківщині чоловік збував наркотики

До 10 років позбавлення волі: на Харківщині чоловік збував наркотики

На Харківщині слідчі повідомили про підозру чоловіку, який продавав наркотичні засоби Зловмисник перебував на обліку в рамках замісної підтримувальної терапії для хворих з наркотичною залежністю в медичних закладах Полтавської та Харківської областей.Наркотичні засоби, які він отримував під час лікування, чоловік реалізовував мешканцям міста Красноград. Під час санкціонованого обшуку у нього вилучили згортки з таблетками «метадон».Слідчі повідомили чоловіку про підозру за двома статтями.Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 