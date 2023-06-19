До 10 років позбавлення волі: на Харківщині чоловік збував наркотики

На Харківщині слідчі повідомили про підозру чоловіку, який продавав наркотичні засоби Зловмисник перебував на обліку в рамках замісної підтримувальної терапії для хворих з наркотичною залежністю в медичних закладах Полтавської та Харківської областей.Наркотичні засоби, які він отримував під час лікування, чоловік реалізовував мешканцям міста Красноград. Під час санкціонованого обшуку у нього вилучили згортки з таблетками «метадон».Слідчі повідомили чоловіку про підозру за двома статтями.Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб.

Агентство Телевидения Новости