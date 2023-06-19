У Харкові чоловік ледь не вбив дружину

Слідчі повідомили чоловіку про підозру, який ледь не вбив свою дружину 18 червня в сквері на проспекті Олександрівському у Харкові поліцейські виявили поранених чоловіка та жінку.Встановлено, що 71-річний мешканець селища Дворічне Харківської області приїхав провідати свою родину, які тимчасово проживають в Індустріальному районі.Подружжя посварилося. Під час сварки чоловік спочатку наніс ножові поранення 45-річній дружині, а потім собі.Постраждалих у важкому стані доставили до медичного закладу.Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину.

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