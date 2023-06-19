Закликав вступати до окупаційної «Народної дружини»: судитимуть чоловіка

Судитимуть чоловіка, який закликав жителів Козачої Лопані вступати до окупаційної «Народної дружини»

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 32-річного чоловіка за фактом пособництва державі-агресору та за фактом придбання, зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 263 КК України).

Слідством встановлено, що під час окупації смт Козача Лопань Харківського району місцевий мешканець активно допомогав російським загарбникам.

Також чоловік активно закликав місцевих мешканців вступати до «Народной дружины», маніпулюючи лояльним ставленням з боку російських військових та високою заробітною платою.

Наприкінці серпня минулого року обвинувачений добровільно передав власний позашляховик представниками «отдела полиции пгт Козача Лопань».

Агентство Телевидения Новости