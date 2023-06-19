На Харківщині сапери знешкодили 1004 боєприпаси

З 12 до 19 червня включно піротехнічні підрозділи ДСНС виїжджали на знешкодження вибухонебезпечних предметів 285 разів.

Про це під час брифінгу повідомив речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.

За його даними, сапери зведеного загону (32 піротехнічних розрахунки, 163 сапери та 64 одиниці техніки) продовжують працювати на деокупованій території Харківщини. Переважно вони обстежують лінії електропередач, а також виїжджають для обстеження розмінування приватних домоволодінь, реагують на заявки місцевих мешканців.

З початку деокупації було обстежено 3 068 га території, 1 945 км ЛЕП, виявлено і знешкоджено більше 71 тис. вибухонебезпечних предметів.

Також речник ГУ ДСНС України в Харківській області повідомив, що за минулий тиждень 2 цивільні особи постраждали, підірвавшись на мінах.

«14 червня в селі Кам’янка Ізюмського району 54-річний чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі. 18 червня 52-річний житель села Токарівка Дергачівської громади Харківського району підірвався на протипіхотній міні «Пелюстка». За попередніми даними, наступив на неї під час скошування трави. З травмами ноги його було госпіталізовано до лікарні», – розповів Євген Василенко.

Загалом з початку деокупації сталося 194 випадки підриву цивільного населення: 38 осіб загинуло і 156 – травмовано.





Агентство Телевидения Новости