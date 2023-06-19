На чемпіонаті Європи з армреслінгу харків’янка виборола 3 «золота»

Змагання проходили з 8 по 18 червня в Молдові. Під час чемпіонату харківські спортсмени здобули 3 золоті, 3 срібні та 2 бронзові медалі.

Три золоті медалі Україні принесла харків’янка Вікторія Ілюшина. Вона була непереможною в змаганнях серед ветеранів старших 40 років, посівши в ваговій категорії до 55 кг перші місця в боротьбі на обох руках. Крім того на її рахунку золота медаль в боротьбі на лівій руці серед дорослих та бронзова нагорода в боротьбі на правій руці серед дорослих.

Також в змаганнях серед ветеранів старших 40 років Сергій Мельник здобув срібні медалі в боротьбі на правій та лівій руці.

В змаганнях серед юніорок до 16 років у вазі до 45 кг Мирослава Мельник посіла друге місце в боротьбі на лівій руці та третє – на правій.

За підсумками чемпіонату збірна України зусиллями спортсменів усіх вікових категорій та спортсменів з інвалідністю завоювала 36 золотих, 26 срібних, 35 бронзових нагород і посіла трете загальнокомандне місце.

Агентство Телевидения Новости