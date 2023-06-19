У харківській поліклініці №8 впровадили VR-технології

Послугу з надання психологічної допомоги з використанням окулярів віртуальної реальності можуть отримати вагітні жінки в поліклініці №8.

Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я, нове обладнання слугує однією зі складових всебічної підготовки майбутніх матусь та їхніх малюків до фізіологічних пологів, допомагає знизити стрес, забезпечити релаксацію та позитивно впливає на психологічний стан жінок.

«Очікування материнства – один із найважливіших періодів життя жінки, тому гарний настрій, розслаблення, подолання тривожності та страху перед пологами відіграє важливу роль. Направлення на процедуру видають акушери-гінекологи, які супроводжують вагітність пацієнток поліклініки №8. Вагітні жінки, які перебувають на обліку в інших медзакладах, також можуть записатися на послугу в нашій поліклініці», – зазначили там.

Агентство Телевидения Новости