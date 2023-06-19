В Основ’янському районі Харкова готуються до опалювального сезону

Фахівці КП «Харківські теплові мережі» виконали профілактичні роботи у 26 котельних в Основ’янському районі.

Як повідомив начальник районної філії КП «ХТМ» Владислав Тимофєєв, серед них – котельня на вул. Диспетчерській, яка два роки тому пройшла реконструкцію за проєктом Світового банку. Ще восени її обладнали потужним генератором та власною свердловиною для підживлення системи водою. Такі заходи дозволили навіть під час блекаутів стабільно подавати тепло та гарячу воду в 39 будинків, школи та дитсадок. Зараз у котельні завершують профілактичні роботи на електричному та газовому устаткуванні.Також у рамках підготовки до опалювального сезону в районі продовжують перекладання 554 м магістральних трубопроводів та заміну внутрішньоквартальних мереж за десятьма адресами. Зокрема, після гідровипробувань фахівці ХТМ замінили 55 м трубопроводу на вул. Достоєвського. Окрім того, ведуться капітальні ремонти внутрішньобудинкових систем. Системи опалення та гарячого водопостачання вже відремонтовані в десяти з запланованих 19-ти будинків.

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