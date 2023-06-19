ПриватБанк допомагає відновити Харківщину: компенсація та кешбек для власників зруйнованого житла через програму “єВідновлення”

В Україні стартувала програма “єВідновлення”, що дозволяє отримати кожному власнику житла, зруйнованого в ході повномасштабного вторгнення, компенсацію в розмірі двохсот тисяч гривень. Для Харківщини це особливо актуально, адже саме цей регіон одним із перших відчув на собі усю підступність росіян. Клієнтам ПриватБанку взяти участь у програмі буде доволі легко.

На Харківщині кожен власник житла, що постраждало під час війни може отримати компенсацію, відкривши у мобільному застосунку Приват-24 картку єВідновлення. Це займе усього декілька хвилин. Відкриття цієї картки буде першим кроком на шляху отримання компенсації для ремонту постраждалого житла. Після відкриття картки залишиться подати заяву на отримання компенсації у застосунку Дія і обрати для зарахування картку єВідновлення ПриватБанку.

Про те, аби витратити компенсацію харків’яни та жителі області змогли якомога продуктивніше у ПриватБанку також подбали, надавши своїм клієнтам можливість отримання кешбеку, сума якого є найбільшою серед українських фінустанов. Відкрити картку єВідновлення в ПриватБанку не лише просто, а і вигідно. ПриватБанк дає найкращу пропозицію для своїх клієнтів, а саме 15% кешбеку за витратами з картки єВідновлення.

Для отримання коштів потрібно лише оформити картку, зареєструватися та робити витрати у визначених державою точках. А кешбек буде виплачуватися на будь-яку іншу картку клієнта. Витратити кошти за призначенням потрібно буде впродовж року, в іншому випадку залишок доведеться повернути до державного бюджету.





Агентство Телевидения Новости