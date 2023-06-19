У Вовчанську російський снаряд влучив у багатоквартирний будинок

Увечері 19 червня ворог завдав обстрілів по приватному сектору міста Вовчанськ. Внаслідок прямого влучання ворожого снаряду загорівся дах багатоквартирного будинку барачного типу на площі близько 300 кв. метрів.

Декілька сусідніх приватних будівель зазнали пошкоджень, повідомили у пресслужбі ДСНС Харківської області.

До гасіння пожежі залучались рятувальники з Вовчанська та вогнеборці місцевої пожежної команди селища Вільча.

На місці працювали 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости