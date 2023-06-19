В Ізюмському районі чоловік підірвався на протипіхотній міні

19 червня на березі річки Оскіл в Ізюмському районі в результаті детонації протипіхотної міни постраждав 32-річний чоловік.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Харківської області.

Із тілесними ушкодженнями чоловіка доставили до медичного закладу.

У ДСНС Харківської області звертаються до громадян з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.

«Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами 101, 102 або 112».

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