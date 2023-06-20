У Харкові нетверезий водій намагався відкупитися від патрульних

Напередодні вночі патрульні отримали інформацію від громадян про автомобіль Nissan, кермувальник якого дивно поводився на дорозі, неодноразово порушуючи ПДР.

Патрульні негайно розшукали та зупинили автівку, повідомляє пресслужба УПП Харківської області.

Під час бесіди поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд. Прилад Drager зафіксував 2,74 проміле алкоголю.

Під час складання адміністративних матеріалів чоловік постійно пропонував патрульним неправомірну вигоду. Правоохоронці неодноразово попереджали громадянина про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. Однак водій на попередження не реагував та спробував залишити гроші у службовому авто.

Патрульні негайно викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі обставини дій чоловіка встановлять слідчі.

Інспектори склали на водія адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости