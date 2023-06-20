ЗСУ продовжують очищення Бахмута від окупантів

Так, на Бахмутському напрямку під час розвідувального польоту аеророзвідка прикордонників виявила піхоту противника на позиціях. Серед стрілецького підрозділу країни-агресора вже було декілька загиблих. Й позицію утримували лише двоє окупантів.

Для остаточного знешкодження загарбників за справу взялись оператори ударного дрона. На голови загарбникам бійці ДПСУ скинули парочку «вогів». Вибухами гранат двох окупантів ліквідували, остаточно звільнивши місцевість від російських зайд.





Агентство Телевидения Новости