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На Харківщині слідчі вилучили труп жертви, яку розстріляли окупанти

На Харківщині слідчі вилучили труп жертви, яку розстріляли окупанти

Торік 26 лютого окупанти розстріляли авто з цивільним: правоохоронці ексгумували труп жертви

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, що 26 лютого минулого року на дорозі між селом Яковенкове та містом Балаклія російські військові розстріляли зі стрілецької зброї автівку з мирним жителем.

54-річний мешканець Балаклії їхав на власному автомобілі, в той час коли окупанти сиділи у лісопосадці. Російські військові відкрили вогонь по цивільному транспорту, розуміючи, що за кермом цивільна особа.

Куля потрапила чоловіку у голову: він загинув на місці.

Згодом тіло чоловіка знайшов його син, який поховав батька на місцевому кладовищі у Балаклії.

20 червня 2023 року прокурор та слідчий ексгумували тіло.

Досудове розслідування проводять слідчі ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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