Обклали «даниною» місцевих підприємців: ДБР затримало керівництво Держпродспоживслужби Харківської області

Керівник Держпродспоживслужби в Харківській області та начальник одного з райуправлінь відомства організували злочинну групу, до якої залучили співробітника та цивільного.

Про це повідомляє пресслужба Теруправління ДБР у Полтаві.

У кожного члена злочинної групи була своя роль: від загального керівництва діями групи до пошуку потенційної жертви та обкладання її даниною.

Гроші фігуранти вимагали, залякуючи підприємців штучними перевірками та штрафами. Зокрема, вони вимагали у підприємця віддавати 30 тисяч гривень щомісячно, а у разі відмови обіцяли чималі проблеми, аж до зупинення діяльності.

Усіх чотирьох членів ОЗГ затримано. Під час обшуків було вилучено понад 100 тисяч доларів і 5 тисяч євро.

Агентство Телевидения Новости