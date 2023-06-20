Обклали «даниною» місцевих підприємців: ДБР затримало керівництво Держпродспоживслужби Харківської області
Керівник Держпродспоживслужби в Харківській області та начальник одного з райуправлінь відомства організували злочинну групу, до якої залучили співробітника та цивільного.
Про це повідомляє пресслужба Теруправління ДБР у Полтаві.
У кожного члена злочинної групи була своя роль: від загального керівництва діями групи до пошуку потенційної жертви та обкладання її даниною.
Гроші фігуранти вимагали, залякуючи підприємців штучними перевірками та штрафами. Зокрема, вони вимагали у підприємця віддавати 30 тисяч гривень щомісячно, а у разі відмови обіцяли чималі проблеми, аж до зупинення діяльності.
Усіх чотирьох членів ОЗГ затримано. Під час обшуків було вилучено понад 100 тисяч доларів і 5 тисяч євро.