У Харкові проводиться конкурс на найкращу клумбу

До Дня міста та Дня незалежності України профспілка КП «Харківблагоустрій» проводить конкурс на найкращу клумбу.

Мета конкурсу – заохотити співробітників до креативного та оригінального підходу при оформленні клумб та квітників на прибудинкових територіях.

Конкурс проводиться на території філій підприємства. Серед критеріїв оцінки – авторська ідея, оригінальність задуму, художнє оформлення клумби, колористика роботи та композиційне рішення. Переможців визначать до 1 серпня.

Також підприємство започаткувало огляд-конкурс з благоустрою та озеленення прибудинкових територій багатоквартирних будинків у номінаціях «Найкращий двір» і «Найкраща клумба».

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