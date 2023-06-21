Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 21:39
Просмотров: 62

У Харкові проводиться конкурс на найкращу клумбу

У Харкові проводиться конкурс на найкращу клумбу

До Дня міста та Дня незалежності України профспілка КП «Харківблагоустрій» проводить конкурс на найкращу клумбу.

Мета конкурсу – заохотити співробітників до креативного та оригінального підходу при оформленні клумб та квітників на прибудинкових територіях.

Конкурс проводиться на території філій підприємства. Серед критеріїв оцінки – авторська ідея, оригінальність задуму, художнє оформлення клумби, колористика роботи та композиційне рішення. Переможців визначать до 1 серпня.

Також підприємство започаткувало огляд-конкурс з благоустрою та озеленення прибудинкових територій багатоквартирних будинків у номінаціях «Найкращий двір» і «Найкраща клумба».

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 