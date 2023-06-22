Найгірше без електрики: все більше сіл на Харківщині повертаються до нормального життя

Сьогодні у Великій Комишувасі немає й сотні жителів, хоча до війни це було доволі велике селище – тут проживало більш ніж півтисячі людей. Від рашистів Комишувасі добряче дісталося – сюди летіли авіабомби, її нищили важкою артилерією, обстрілювали з танків та рясно замінували. Та пан Михайло повернувся додому відразу, щойно вигнали окупантів. Чоловік і досі мешкає у літній кухні – від його колись затишного будинку залишилися самі стіни.

Михайло, мешканець с. Велика Комишуваха

Ні, його тут не відновиш вже, вже все…. Кухня вціліла, там воно є, а так нічого… Люди повертаються потроху, у кого є де жити, ну а що ж…

На руїнах місцевої школи майорить жовто-блакитний прапор. Навчальний заклад не встояв перед рашистською навалою. Так само як і сільська адміністрація. У селищі зруйновано або дуже пошкоджено більш ніж дві третини житлових будинків. Та попри це одразу після звільнення люди, так само як і Михайло, поверталися просто на рідні руїни.

Наталія Коптєва, заст. міського голови Барвінківської міської територіальної громади

Люди були забезпечені генераторами електричними, буржуйками для приготування їжі, завозились вода, продукти харчування, засоби гігієни і ліки, всі ті необхідні речі, що допомагали людям виживати в таких обставинах.

Втім, будь-якого потужного генератора не вистачить для повноцінної роботи, скажімо, холодильника. Через відсутність цього агрегату, а вірніше, через відсутність електрики, Михайло переймається найбільше. Та й останні новини дізнається хіба що від сусідів, а не з телевізора.

Михайло, житель с. Велика Комишуваха

Що звариш – треба це відразу їсти. Погано, погано без електрики. Як по хліб підемо – там народу багато і всі про новини розповідають. Ну, село і є село. Всі збираються – і всі новини дізнаємося.

Тож саме поява бригад енергетиків на вулицях, та ще й зі спецтранспортом – нині головна новина та основна тема для обговорення. Хоча частина споживачів вже зі світлом, частині ще доведеться трохи зачекати через те, що вся деокупована територія добряче замінована, квапитися не можна.

Віталій Соколов, начальник Барвінківського РЕМ

Складнощі були спочатку в розмінуванні. Дуже здорово… багато забруднена територія, також є місця, де повітряні лінії проходять по болотистій місцевості. Це ускладнювало розмінування також.

Повалені опори, розірвані дроти: високовольтна лінія, від якої живилася ця громада була зруйнована на 90%. Роботи, кажуть у місцевому районі електромереж, тут дуже багато, тож довелося залучити одразу три бригади та ще й кілька одиниць спецтехніки. На додачу, каже керівник Барвінківського РЕМ Віталій Соколов, абоненти, що потребують першочергового підключення, знаходяться доволі далеко один від одного, бо село розтягнуто на місцевості.

Віталій Соколов, начальник Барвінківського РЕМ

Село розкидане дуже здорово, живиться від 8 трансформаторних підстанцій. із цих 8 уціліла одна, осталась. Розбиті трансформатори – різного ступеню пошкодження, є повністю зруйновані, є частково, є пошкоджені трансформатори.

На вулиці Михайла нині мешкають три родини й тепер, коли сюди дійшли енергетики, їхнє життя стане трішечки легшим. Принаймні їжу можна буде готувати вже на кілька днів та скоротити витрати на пальне для генераторів.





Агентство Телевидения Новости