24 оперативних виїзди за добу: зведення ДСНС Харківської області

Протягом доби з 21 по 22 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативних виїзди, з яких:

12 – на ліквідацію пожеж, 2 з них спричинив обстріл ворога;

1 – на перевірку після обстрілів;

11 – для надання допомоги населенню;

1 – інший виїзд.

О 07:55 вогнеборці місцевої пожежної команди із селища Вільча гасили пожежу на території приватного домоволодіння у Вовчанську. Причина пожежі – обстріли окупантів. Горів будинок на площі 100 м² та дровник. Вже о 10:00 пожежу вдалось приборкати. Жертв та постраждалих немає.

О 16:05 ворог завдав обстрілів по території приватного підприємства, розташованого у Вовчанську. Внаслідок влучання боєприпасів загорівся дах та конструкції будівлі недіючого виробничого цеху на площі близько 1500 м². До гасіння пожежі залучались рятувальники з міста Вовчанська та селища Білий Колодязь. Загалом 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. О 18:40 пожежу ліквідували. За попередніми даними в даному випадку також обійшлось без постраждалих.

О 19:15 рятувальники 44-ї ДРПЧ проводили обстеження території с. Кругляківка, Куп’янського району, яку близько 15:30 обстріляли окупаційні війська рф. Внаслідок цієї атаки постраждала 1 особа, пошкоджені об’єкти на території 2 приватних домоволодінь.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 87 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости