У Куп’янському районі чоловік зазнав осколкового поранення: наслідки обстрілів Харківщини за добу

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено будівлі м’ясокомбінату, житлові будинки та господарчі споруди. Сталися пожежі, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

У селі Кругляківка Куп’янського району обстрілом пошкоджено 2 приватних житлових будинки та господарчі споруди. Зазнав осколкового поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 49 років.

У cелі Пильна Харківського району пошкоджено будинок.

У селі Басове Богодухівського району пошкоджено два приватних будинки.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили майже 10 га території та знешкодили 87 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости