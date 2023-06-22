Україна має покласти край 30-річному кумівству і корупції для вступу в ЄС – МЗС Німеччини

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що для вступу до Європейського союзу Україна має покінчити з тридцятирічним «кумівством і корупцією».

Про це повідомляє «Прямий» із посиланням на видання DPA.

Зазначається, що Україна вже досягла прогресу у своїх реформаторських зусиллях на шляху до ЄС, насамперед у сферах вільних ЗМІ та верховенства права, однак в майбутньому необхідний подальший прогрес, “щоб покласти край 30-річному кумівству і, треба чітко сказати, корупції”.

У той самий час Бербок наголосила, що кроки з реформування в Україні здійснюються з “неймовірною швидкістю” і Німеччина інтенсивно підтримує це.

За її словами, немає жодних сумнівів, що Україна приєднається до ЄС, тому інвестиції приватних компаній у відбудову країни виправдані, адже врешті вони зміцнюють єдиний європейський ринок.

“Україна може стати вирішальним чинником у зміцненні єдиного європейського ринку, особливо у сфері чистої енергетики”, – додала міністерка.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна має план приєднатися до Європейського Союзу протягом наступних двох років.

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