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Прокуратура Харківщини домоглась стягнення з ТОВ понад 900 тисяч гривень штрафних санкцій

Прокуратура Харківщини домоглась стягнення з ТОВ понад 900 тисяч гривень штрафних санкцій

Суд задовольнив позов Ізюмської окружної прокуратури Харківської області до товариства з обмеженою відповідальністю про розірвання договору та стягнення штрафних санкцій у сумі понад 900 тисяч гривень.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Встановлено, що у серпні 2018 року між Гаврилівською сільською радою та ТОВ-підрядником укладено договір щодо виконання робіт з реконструкції системи водопостачання в селі Гаврилівка Барвінківського району.

Прокуратурою виявлено, що підрядник виконав роботи не у повному обсязі. У зв’язку з порушенням умов договору товариству з обмеженою відповідальністю нараховано штрафні санкції та заявлено вимогу про розірвання договору.

Окружна прокуратура звернулась до Господарського суду Харківської області з відповідною позовною заявою, яку задоволено. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости

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