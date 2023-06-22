Відповідати за дії 14-річної пропагандистки з Харкова буде мати дівчини

14-річну харків’янку, яка зняла відеоролик із Z-символікою та гімном країни-агресора в центрі Харкова, правоохоронці знайшли та доправили до відділу поліції. Також знайшли і подружку неповнолітньої агітаторки.

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Авторку відео вже опитали, проведено обшук за місцем її мешкання. Вилучено докази.

Через підлітковий вік дівчини відповідати за її проступок буде мати, яку буде притягнуто до відповідальності за невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

За словами Сергія Болвінова, до неповнолітньої пропагандистки будуть застосовані заходи виховного характеру згідно з вимогами Кримінального кодексу України.

«Вчора допитали матір дівчини. Вона стверджує, що донька раніше висловлювала лише позицію «за мир». А от про антиукраїнські настрої дитини жінка нібито не здогадувалася. Z-ролік, який зняла донька, вона побачила лише після повідомлення класного керівника, запевняє матір.

До речі, подружку з відео її також знайшли. Батьків опитали. Вони також притягуються до відповідальності за невиконання своїх обов’язків.

Тримаємо на контролі кожен неадекватний виступ на підтримку держави-агресора. Такі дії – під пильною увагою всіх правоохоронних органів.

Малолітня співачка вже визнала свою провину та заявила, що шкодує. Однак, мабуть, велика кількість спожитої російської пропаганди затьмарила молодий мозок.

Вкотре звертаюсь до батьків. В цей не простий час приділяйте більше уваги своїм дітям та не допускайте проступків, за які буде відповідальність на все життя».

Агентство Телевидения Новости