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Прокуратура через суд вимагає привести у належний стан три укриття в Дергачах

Прокуратура через суд вимагає привести у належний стан три укриття в Дергачах

Керівником Дергачівської окружної прокуратури Харківської області подано до суду три адміністративні позови в інтересах держави про зобов’язання приведення захисних споруд цивільного захисту у належний технічний стан та готовність до укриття населення.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Встановлено, що у м. Дергачі знаходяться три захисні споруди цивільного захисту, які в умовах військової агресії російської федерації проти України через недодержання та порушення балансоутримувачем вимог законодавства України в сфері використання та забезпечення функціонування об’єктів цивільного захисту є обмежено готовими до використання за призначенням. 

Сумарно укриття розраховані на майже 2000 осіб. Балансоутримувачем є КП «Дергачікомунсервіс» Дергачівської міської ради.

Встановлено, що нині стан укриттів не відповідає вимогам законодавства, що документально підтверджено перевірками. 

Однак комунальне підприємство так і не усунуло порушення та не організувало безпечне перебування людей в укриттях у випадку загроз, приведення захисних споруд у належний для використання стан. 

Наразі Харківським окружним адміністративним судом відкрито провадження по вказаних трьох позовах.

Агентство Телевидения Новости

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