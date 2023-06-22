Водій, бухгалтер, лікар-терапевт: вакансії тижня в Харківській області

Станом на 22 червня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1408 вакансій.

1. Водій автотранспортних засобів – 26 000 грн

2. Бухгалтер – 23 000 грн

3. Лікар-терапевт – 20 000 грн

4. Оператор верстатів з програмним керуванням – 19 700 грн

5. Слюсар з механоскладальних робіт – 16 300 грн

6. Кухар – 15 000 грн

7. Сестра медична (брат медичний) стаціонару – 13 500 грн

8. Спеціаліст державної служби – 13 000 грн

9. Озеленювач – 12 500 грн

10. Швачка – 11 000 грн

З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами:

096 055 48 96;

099 020 87 21;

063 847 83 67;

067 728 97 45;

097 970 40 68.

Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться тут.

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