Вночі окупанти запускали по Україні ракети та дрони: куди намагалися влучити

Уночі 22 червня 2023 року росія атакувала Україну з повітря ракетами Х-22, Х-47 «Кинджал» та ударними дронами Shahed-136/131. Атака була спрямована на об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

З бомбардувальників Ту-22м3 з акваторії Азовського моря противник здійснив пуски трьох крилатих ракет Х-22, із МіГ-31К – трьох аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал». Також зафіксовано пуски чотирьох іранських «шахедів» – три ворожі дрони знищено протиповітряною обороною.

Своїх цілей на Дніпропетровщині ракети ворога не досягли.

Агентство Телевидения Новости