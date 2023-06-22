Бійці бригади «Спартан» відпрацьовують тактику бойових дій у міській, лісистій та степовій місцевості: фото з полігону

Нацгвардійці бригади «Спартан» відточують свої бойові навички на полігонах Харківщини. Бійці засвоюють навички влучної стрільби, тактику бойових дій у міській, лісистій та степовій місцевості, тактичну медицину, інженерну підготовку тощо.

Військовий з позивним «Змій» одним з перших доєднався до лав бригади на початку повномасштабного вторгнення. У 2014-2015 роках воював розвідником в окремому розвідувальному батальйоні. Після участі в антитерористичній операції працював у сфері ІТ.

«Змій», нацгвардієць

На другому тижні повномасштабного вторгнення російських загарбників мене призначили головним спостережного пункту під Циркунами, займався там розвідницькою справою. Після цього на Руській Лозовій вже обіймав посаду командира відділення. Воював в Дементіївці, Удах, вже керував особовим складом взводу. Під час наступу на схід звільняли Куп’янськ, Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівку, Кругляківку. Потім були запеклі бої в Новоселівці, де був поранений в лікоть, але перемотав скотчем руку та залишився на позиції й далі керував боєм, в якому особисто вбив двох ворогів та одного взяли в полон. Під Соледаром отримав кульове поранення, відмовився від евакуації та 5 годин керував боєм, потім зі зброєю самостійно півтора кілометра добирався до точки евакуації. Після цього відновлювався, запропонували керувати ротою, і ось зараз вона формується та проходить бойове злагодження.

Під час тренування нацгвардійці відпрацьовують тактику ведення бою, вогневу підготовку та тактичну медицину. Засвоюють техніку безпечного поводження зі зброєю, штурмові дії, маневри в складі відділень і взводу, ведення бойових дій в польових умовах, медичну підготовку і стрільбу. Програма розрахована таким чином, щоб підготувати новобранців для повноцінної взаємодії на полі бою із досвідченими військовослужбовцями.

Віктору на позивний «Тренер» 32 роки. Чоловік отримав такий позивний, оскільки раніше професійно займався важкою атлетикою. Десять років тому служив за контрактом у військовій частині 3024, потім працював шахтарем.

«Тренер», нацгвардієць

З першого дня війни пішов добровольцем у свою частину, виконував завдання з патрулювання міста та виявлення диверсійно-розвідувальних груп. Підготовка тоді й зараз відрізняються, в тиловій частині рівень підготовки не такий сильний. Тут він вище, бо це штурмова бригада. Три місяці тому, в березні, перевівся, зараз на посаді командира відділення. Як спортсмен вважаю, що потрібні регулярні тренування для вдосконалення своїх навичок, як з фізичної підготовки для більшої витривалості, так і тактики для покращення бойових вмінь, щоб вже на полі бою нещадно нищити ворога.

Нацгвардієць В’ячеслав – старший кулеметник, чоловікові 34 роки, службу проходить з 24 лютого минулого року.

В’ячеслав, нацгвардієць

До цього служив два роки за контрактом на посаді стрільця в військовій частині 3024 у Павлограді. Потім працював у воєнізованій охороні. Після початку вторгнення пішов до своєї частини. Ніс службу на блокпостах та брав участь у стабілізаційних заходах. До бригади «Гвардії наступу» приєднався в березні. Тренування проходять старанно, інструктори вимогливі, тренуємось весь день в повному екіпіруванні та з автоматами.

Гвардійці бригади «Спартан» є питомою складовою Сил Оборони України. Вони професійно нищать російських загарбників на східних рубежах й відчайдушно б’ються за волю та суверенітет українських земель.

Джерело: Східне оперативно-територіальне об’єднання Національної гвардії України.

Агентство Телевидения Новости