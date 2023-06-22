За «відсоток» від прибутку отримав від окупантів дозвіл на торгівлю: у Куп’янську затримали чергового колаборанта

Співробітники Служби безпеки викрили та затримали ще одного поплічника ворога у звільнених районах Харківської області. Зловмисником виявився 55-річний приватний підприємець з Куп’янська.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Після захоплення частини регіону він встановив тісні зв’язки з російськими загарбниками і добровільно почав співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією та військовими рф.

Навесні 2022 року підприємець домовився з окупантами, що буде віддавати їм частину прибутків від своєї торгівлі, якщо вони дозволять йому відкрити магазин.

Ділок швидко зрозумів, що найбільш затребуваними товарами в окупованому Куп’янську будуть продукти харчування і побутова хімія. Він організував постачання такої продукції з території держави-агресора та її сателітів – Білорусі і так званої «ЛНР», після чого почав свій незаконний бізнес.

Реалізацію цієї продукції мешканцям окупованих територій, а також розрахунок з постачальниками колаборант здійснював виключно в російських рублях.

За даними слідства, торгівля на окупованій території саме таким асортиментом дефіцитних товарів, дозволила колаборанту отримувати надприбутки, завдяки чому він наповнював не лише власні кишені, а й ворожий бюджет.

Після звільнення району зловмисник намагався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя.

Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Як повідомив спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 55-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

За клопотанням прокурорів підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі СВ Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости