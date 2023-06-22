У Балаклії комунальники розробили машину для розмінування: проводяться тестування (відео)

Спеціалістами КП «Балаклійський Житлокомунсервіс» було розроблено експериментальний пристрій для перевірки території на наявність вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили у Балаклійській МВА.

«Даний пристрій придназначений для роботи в міських умовах, де є неможливим працювати спеціалізованій механізованій техніці саперів по розмінуванню, а також ручним способом за допомогою металошукачів, у зв’язку з великою рослинністю», – йдеться у повідомленні.

Експериментальна машина має натисний принцип дії та здатна знешкоджувати протипіхотні міни ПФМ-1 «Пелюстка», яких у Балаклійській громаді після окупації залишилась велика кількість.

Агентство Телевидения Новости