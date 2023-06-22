Терехов зустрівся з міністром Великої Британії

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 22 червня, в рамках Міжнародної конференції URC23 («Ukraine Recovery Conference»), що проходить у Лондоні, зустрівся з міністром з питань бізнесу та торгівлі Великої Британії Нусрат Гані.

Вони обговорили участь британських бізнесменів у відновленні Харкова та залучення інвесторів. Мова, зокрема, йшла про реалізацію пілотних проєктів, над якими в рамках створення нового Генерального плану розвитку міста працюють кращі місцеві та іноземні фахівці на чолі з командою британського архітектора Нормана Фостера.Крім цього, відбулася зустріч з регіональним директором Світового банку у Східній Європі Арупом Банерджі. Сторони обговорили продовження співробітництва з відновлення інфраструктури Харкова. Також Ігор Терехов подякував Арупу Банерджі за підтримку харків’ян та проєкти, що вже реалізуються.

Агентство Телевидения Новости