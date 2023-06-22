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22.06.2023 22:19
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Рада міністрів ЄС повідомила про оцінку вступу України в Євросоюз

Рада міністрів ЄС повідомила про оцінку вступу України в Євросоюз

Рада ЄС за пропозицією Європейської комісії визначила сім кроків, які Україна має здійснити як пріоритетні у своїй заявці на членство в Євросоюзі. На сьогодні з цих семи кроків виконано два — реформа судової системи зі створенням Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також узгодження законодавства про ЗМІ з європейським, повідомляє Суспільне.

Про це заявив Європейський комісар з питань розширення Олівер Варгеї наприкінці неформальної Ради міністрів ЄС із загальних справ у Стокгольмі, повідомляє SVT Play.

“На сьогодні з цих семи кроків виконано два: реформа судової системи зі створенням Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, які вже працюють, з процесом відбору на основі заслуг, а також приведення законодавства про ЗМІ у повну відповідність до європейської директиви. Це кроки два і шість”, — сказав Олівер Варгеї.

Водночас Єврокомісар зазначив, що Україна досягла значного прогресу щодо реформи Конституційного суду, а саме — “виконала більш ніж половину необхідної роботи”.

“Досягнуто значного прогресу, (тобто виконано більш ніж половина необхідної роботи — ред.) щодо Конституційного суду, який був першим пріоритетом. У першому читанні був прийнятий необхідний закон, який встановлює надійний процес, але ще рано робити висновки, оскільки друге читання має відбутися 24 червня, і до нього ще можуть бути внесені поправки”, — пояснив він.

Олівер Варгеї також додав, що певного прогресу було досягнуто в інших чотирьох кроках.

“З іншого боку, певний прогрес був досягнутий, (тобто менше половини необхідної роботи — ред.) в інших чотирьох кроках: боротьба з корупцією, боротьба з відмиванням грошей, деолігархізація та національні меншини”, — сказав Єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї.

Агентство Телевидения Новости

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