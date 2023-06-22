В Чугуївському районі стало питання про стан укриттів та підготовку до зимового періоду
За дорученням начальника ХОВА Олега Синєгубова, його заступник Михайло Харнам провів засідання обласного штабу щодо підготовки господарського комплексу та об’єктів соцсфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2023/2024 років.
«Через постійні ворожі обстріли та високу мінну небезпеку є ймовірність різних форс-мажорних ситуацій як з електро-, так і з газопостачанням. Потрібно бути готовими у будь-який момент перейти на альтернативні джерела енергії та палива», – розповів Михайло Харнам.
Заступник начальника ХОВА наголосив на необхідності перевірити наявність достатньої кількості та працездатність генераторів відповідної потужності, а також проінспектувати модульні котельні та інші засоби подачі тепла.
«Паралельно з цим необхідно в черговий раз перевірити стан тимчасових укриттів та Пунктів Незламності. Вони мають бути доступними та перебувати в належному стані. За потреби, організовувати евакуацію людей, які залишились на території громад, близьких до лінії вогню. Безпека та нормальна життєдіяльність населення – в пріоритеті», – підкреслив Михайло Харнам.
Також заступник начальника ХОВА обговорив з головами територіальних громад району стан житлового фонду, закладів охорони здоров’я, доріг, наявність матеріального резерву для запобігання надзвичайних ситуацій.