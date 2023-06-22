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22.06.2023 22:14
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Школярі Ізюмщини отримали девайси для онлайн-навчання

Школярі Ізюмщини отримали девайси для онлайн-навчання

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов передав учням Ізюма та Савинської селищної громади понад 600 хромбуків і планшетів.

Техніка для навчання надійшла до Харківщини за сприяння ЮНІСЕФ та Віцепрем’єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук. Учні Савинської селищної громади отримали 536 гаджетів, а Ізюма – 105.

«Щиро дякую нашим партнерам та пані Ірині Верещук за цю важливу допомогу для забезпечення сталого онлайн-навчання особливо на деокупованих територіях. Це покращить навчальний процес як для дітей і їх батьків, так і для вчителів. Окрім цього, обговорили з місцевою владою актуальні питання відновлення зруйнованих закладів освіти, будівництво нових укриттів, відновлення житлової, медичної та соціальної інфраструктури Ізюма», – зазначив Олег Синєгубов.

Крім того, на потреби навчальних закладів Ізюмського району від ЮНІСЕФ сьогодні передали сертифікат на отримання 97 «рекреаційних (спортивних)» наборів, 55 наборів «раннього розвитку» та 17 наборів «школа в коробці». Їх розподілять між 8 громадами району.

Загалом школярам області раніше вже передали близько 3500 планшетів і ноутбуків, ще планується – 2500. Також забезпечили девайсами майже 7800 освітян області.

Агентство Телевидения Новости

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