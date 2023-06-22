У Харкові жінка з немовлям мешкали у підвалі

У Харкові поліцейські виявили жінку, яка мешкала з півторарічним сином у підвалах будинків До відділу поліції № 1 ХРУП № 1 надійшло повідомлення про те, що на території Основ’янського району міста Харкова 26-річна жінка разом з півторарічним сином мешкає в непридатних для життя підвалах будинків і приймальнику склотари.Працівники ювенальної превенції разом зі службою у справах дітей виїхали за адресою перебування жінки. На момент огляду малюк знаходився в пункті прийому житлового будинку в жахливих умовах. У дитини та матері документи відсутні. Дитину доставили до лікарні міста Харкова для огляду та надання медичної допомоги.Пацівники служби у справах дітей вирішують питання щодо надання жінці тимчасового житла для подальшого мешкання з дитиною в придатних для життя умовах.

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