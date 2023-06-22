На Куп’янському напрямку окупанти намагалися наступати біля Синьківки

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 22 червня. 484 доба війни.

Протягом доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 3 аеробалістичні ракети Х-47 «Кинджал», 3 крилаті ракети Х-22 та 4 дрони Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України 3 дрони-камікадзе було знищено.

Крім того, ворог завдав 44 авіаційних удари, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Огірцевого та Плетенівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Плетенівка, Тихе, Варварівка, Бударки, Чугунівка, Амбарне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Синьківки та завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Одрадне, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

Авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 – по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, 2 склади боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 23 артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, 2 засоби радіоелектронної боротьби та 2 вузли зв’язку окупантів.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости