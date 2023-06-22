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22.06.2023 23:09
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Тютюнова фабрика Philip Morris запускає нове виробництво на Львівщині: кому запропонують роботу в першу чергу

Тютюнова фабрика Philip Morris запускає нове виробництво на Львівщині: кому запропонують роботу в першу чергу

Понад 30 мільйонів доларів інвестує компанія Philip Morris International у запуск нового виробництва у Львівській області. Працевлаштування першочергово буде запропоновано працівникам харківського підприємства Філіп Морріс.

Про це повідомляється на сайті компанії.

«Це дозволить компанії повністю задовольнити внутрішній попит, створити сотні нових робочих місць і підтримати економічне зростання України сьогодні та у майбутньому», – йдеться у повідомленні.

Підготовчі роботи щодо майбутньої фабрики почнуться в липні 2023 року. Компанія очікує, що виробництво буде запущено у першому кварталі 2024 року. На новій фабриці працюватиме понад 250 людей, переважно на виробництві.

Агентство Телевидения Новости

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