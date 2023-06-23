У Харкові судитимуть батька неповнолітнього, який у 2021 році спричинив смертельну ДТП на проспекті Гагаріна

26 жовтня 2021 року в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської в м. Харкові відбулось зіткнення автомобіля Chevrolet Aveo, яким керував 58-річний чоловік, та автомобіля Infiniti під керуванням 16-річного водія, який рухався на червоний сигнал світлофора. Внаслідок аварії водій автомобіля «Chevrolet Aveo» загинув на місці, троє пасажирів Infiniti отримали тілесні ушкодження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що неповнолітній хлопець протягом 2019-2021 років вчинив низку адміністративних та кримінальних правопорушень внаслідок тривалої та системної безвідповідальності власних батьків. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Харківської області.

Справу щодо батька неповнолітнього розглядатимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова. Нині мати переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 50-річного чоловіка за фактом злісного невиконання встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України).

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області.

Cанкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Агентство Телевидения Новости