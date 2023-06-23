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Мешканець Харкова став віцечемпіоном з велоспорту

Мешканець Харкова став віцечемпіоном з велоспорту

Чемпіонат України з велоспорту на шосе в олімпійських видах програми серед еліти, молоді та юніорів відбувся у місті Яворів Львівської області.

Про це повідомили у Департаменті сім’ї, молоді та спорту Харківської міськради, передає “Думка”.

За даними департаменту, боротьбу за нагороди вели 133 спортсмени з 15 областей.

Єдину медаль збірній Харківської області на цих змаганнях приніс Валентин Кабашний. Вісімнадцятирічний підопічний Андрія Дубініна посів друге місце в індивідуальній гонці серед чоловіків не старше 23 років. Дистанцію у 25 км він подолав за 36 хвилин та 14 секунд. Від переможця гонки Дмитра Полупана з Донецької області Валентин відстав на півхвилини, киянина Тимофія Предко, який посів 3 місце, випередив на 54 секунди.

Загалом харківська команда була представлена вісьмома спортсменами.

Агентство Телевидения Новости

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