KharkivMusicFest-2023 підходить до кінця

Останній концерт фестивалю під назвою «Gala Classic» відбудеться 24 червня о 18 у Єрмілов центрі.

Програма включатиме прем’єру твору Валентина Сильвестрова, створеного спеціально для фесту. Крім цього, вперше у Харкові пролунає симфонічний твір Арво Пярта — визнаний найбільш виконуваним сучасним композитором у світі, згідно зі статистикою лондонського музичного онлайн-журналу Bachtrack.

Серед усього, слухачі почують найвідоміші оперні арії Моцарта, Верді, Пуччіні та інших композиторів.

У концерті також візьмуть участь видатні солісти, серед яких Тамара Калінкіна, Віталій Білий, Оркестр Схід Опера та музиканти ансамблю KharkivMusicFest, а також диригенти Віталій Алексейонок та Іван Стецький.

Виконавча директорка KharkivMusicFest Марія Горбонос підкреслює, що цьогорічний фестиваль акцентував на любові до Харкова та пошуку нових сенсів. Відвідувачі не просто гарно провели час, але відчули, що у самому місті пробуджується творче життя.

Виконавча директорка KharkivMusicFest Марія Горбонос / Фото: Олексій Єрошенко, Ґвара Медіа

Попри обстріли та руйнування, це фестиваль надав надію та зв’язок з мирним життям. Культурне та музичне багатство Харкова стало своєрідним символом його життєздатності та оптимізму.

«Це, безперечно, був найскладніший, якщо говорити про організаційні процеси, фестиваль, але водночас і найцінніший. І за те, що він відбувся, наша глибока вдячність ЗСУ. Попри усі складнощі, нам вдалося навіть більше, ніж ми очікували», — підкреслила Марія.

Цей фестиваль приніс унікальну можливість ознайомитися з талановитими українськими митцями, справжніми майстрами та патріотами України. Попри складну ситуацію, вони не схилились перед викликом і відважно приїхали до прифронтового міста, щоб подарувати свої виступи та вкласти всю свою душу у музику.

Джерело: Ґвара Медіа

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