У Харкові нагородили найкращих держслужбовців

Підполковник у відставці Олексій Пилипенко присвятив армії 38 років життя. 26 з них він носив погони, а від 2011 року перебуває на державній службі та виконує завдання у відділі МПЗ та зв’язків із громадськістю Харківського обласного ТЦК та СП.

З нагоди Дня державної служби України Олексію Пилипенку вручили почесну грамоту від начальника Харківського обласного ТЦК та СП. Окрім нього, письмові подяки за професіоналізм заслужили ще близько 20 працівників обласного та районних установ.

— У нас дружний колектив, що працює з однією метою — скоріше вигнати окупантів з України, — каже Олексій Пилипенко. — Ми ніколи не ділимо роботу на ту, що мають виконувати тільки військові, та іншу, призначену суто для цивільного персоналу. Свого часу, коли ще носив погони, то тут обіймав посаду заступника обласного комісара. Тож мушу сказати, що традиційно взаємоповага та самовідданість — завжди в основі взаємовідносин у нашій військовій установі.

Звертаючись до свої підлеглих, начальник Харківського ОТЦК та СП полковник Володимир Арап подякував усім за службові успіхи.

— Кожен і кожна на своєму місці роблять величезний внесок у процес виконання складних регіональних завдань в інтересах обороноздатності нашої держави. Дехто з шановних старожилів вчив ще мене працювати з призовниками, а декому — я передав свої знання. Вважаю, що цей зв’язок поколінь і виступає певним фундаментом у зміцненні колективу, сприяє якісному відпрацюванню всього комплексу робіт, — зазначив полковник Володимир Арап.

Варто сказати, що через службову необхідність на проведення заходу було відведено лише кілька хвилин. Адже в умовах війни кожна хвилина дуже цінується. Тому, після спільного фото на згадку, всі розійшлися по своїх робочих місцях.

Джерело: Армія Інформ

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