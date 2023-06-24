У Харкові чоловіка впіймали за напад та крадіжку

В Новобаварському районі Харкова поліцейські затримали чоловіка за скоєння грабежу 23 червня близько 01:40 про злочин до відділу поліції № 1 ХРУП № 3 повідомив 48–річний чоловік.Встановлено, що вночі 47-річний зловмисник проник на територію приватного домоволодіння, де мешкає його знайомий. Дочекався, коли потерпілий вийде з будинку, побив його, забрав мобільний телефон та втік. Оперативники протягом кількох годин затримали нападника.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости